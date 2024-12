Busto Garolfo piange il suo Fonsie. Alfonso Borsani muore per un infarto fulminante

Letture: 2

Il funerale di Alfonso Borsani, consigliere della storica società ciclistica di Busto Garolfo, si è svolto questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ss Salvatore e Margherita. La sua morte è stata quasi istantanea. Lo ha colpito un infarto fulminante mercoledì mattina, mentre usciva di casa con il fratello Antonio per il solito caffè mattutino. Nonostante l’ora e mezza di tentativi di rianimazione iniziati immediatamente, medici e soccorritori non sono riusciti a far ripartire il suo cuore. Fra loro c’era anche la sorella Mariuccia, soccorritrice volontaria della Croce Rossa da tantissimi anni. Alfonso aveva compiuto 80 anni lo scorso novembre.

Annunci

La chiesa era colma di parenti e di tante persone che lo apprezzavano per la sua energia e voglia di fare. Soprattutto c’erano i suoi colleghi, della Società Ciclistica Busto Garolfo 1954. Lo stendardo azzurro e nero era in prima fila, portato dal presidente Marino Fusar Poli, che ha tracciato per noi il ricordo di Fonsie, il soprannome con cui Alfonso era conosciuto in paese.

Annunci

Il ricordo di Alfonso Borsani tracciato da Marino Fusar Poli

“Sapere della sua morte è stato uno shock. Non so come faremo senza Fonsie. Non era solo un consigliere della nostra ciclistica, ma ne era un pilastro. Quando organizzavamo qualcosa e ci si trovava in difficoltà, con il timore di non essere pronti per la data scelta, di non farcela, arrivava lui, con i suoi attrezzi e l’atteggiamento burbero. Non gli andava bene questo e quello, brontolava un po’, si arrampicava sul palo e metteva a posto lo striscione. Improvvisamente ogni cosa ricominciava a filare per il verso giusto.”

Annunci

“Sarà anche stato burbero e un po’ ombroso, ma era una gran brava persona. Ci mancherà molto. Lo conoscevo sin da quando ho iniziato a correre.” Marino Fusar Poli, ora Presidente della ciclista Busto Garolfo 1954 e titolare della Cicli Fusar Poli, esordì come ciclista con la maglia del Busto Garolfo e ha conquistato diverse coppe, per diventare poi il meccanico ufficiale della Federiclismo nazionale.

Alfonso Borsani lascia la sorella Mariuccia e il fratello Antonio, cui vanno le condoglianze della redazione, e tantissimi amici nella sua Busto Garolfo, che ne sentono già la mancanza e non possono fare altro che sussurrare il loro “Arrivederci, Fonsie.” Alfonso ora riposa nella tomba di famiglia, nel cimitero di Busto Garolfo.

Annunci