Ambrogino D’Oro a Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso OdV. Associazione di Volontariato che opera sul territorio della Lombardia con servizi di Urgenza ed Emergenza in Ambulanza.

È Francesco Tambasco il destinatario di una tra le 15 Medaglie D’Oro, massima Onoreficenza che il comune di Milano conferirà Sabato 7 Dicembre 2024, giorno di Sant’Ambrogio, al Teatro Dal Verme di Milano (via San Giovanni sul Muro 2) La prestigiosa consegna indirizzata solo a chi si è contraddistinto e dedicato la propria vita al bene comune: uomini, donne, associazioni e organizzazioni che hanno saputo dare un contributo speciale alla città di Milano. Abbiamo incontrato il Presidente Tambasco e posto a lui alcune domande.

Presidente Tambasco, quale emozione si prova ritrovarsi nel Palmares di questa Importante Onoreficenza?

L’Emozione è tanta , un grande onore ricevere questa prestigioso riconoscimento inaspettato, Però penso che l’emozione vera resta e rimarrà sempre quella nel vedere il viso sorridente delle persone che ricevono anche un piccolo aiuto.

A chi dedica questo Premio?

Lo dedico innanzitutto alla mia famiglia, a mia moglie ai miei figli, a mia mamma e a mia zia, che sono volate in cielo, a tutte quelle persone che mi vogliono bene. Poi a tutti i volontari della Misericordia di Pisciotta di cui sono anche presidente onorario ed al loro governatore dott. Aniello Marsicano. Lo dedico alla gente del mio paese, ed a tutti i Volontari e Dipendenti di Ata Soccorso OdV.

Chi è Francesco Tambasco?

Francesco Tambasco

I soccorritori volontari

L’ambrogino d’oro di milano



Sono nato nel 1957 a Pisciotta, un piccolo paesino nel Cilento, in provincia di Salerno . Mia madre è originaria dell’ex Jugoslavia. Sono cresciuto con i nonni in una famiglia molto povera ma piena di umiltà e di tanta generosità, che mi ha insegnato che nella vita bisogna sempre aiutare chi sta peggio di te. Ho iniziato a donare il sangue a soli 17 anni, poi ho donato tutto ciò che potevo a chi stava peggio di noi senza mai guardare il colore della pelle o la religione di appartenenza. Siamo tutti esseri umani , siamo solo ospiti su questa terra , nulla ci appartiene e nulla porteremo via con noi l’importante e lasciare un buon ricordo di ciò che abbiamo fatto.

Cosa ne sarà della sua vita dall’ 8 Dicembre?

Non cambierà nulla in me, questo prestigioso riconoscimento sarà ancora una volta solo un punto di partenza, sicuramente uno stimolo in più per fare ancora e sempre meglio, tutto ciò non può essere un punto di arrivo.

Presidente, onorati di averla conosciuta ed ancora tanti Complimenti per la sua Missione di Vita.