Milano, furto in abitazione e auto: 4 arresti a Lambrate

La Polizia di Stato ha arrestato quattro italiani, di età compresa tra i 39 e i 45 anni, ritenuti responsabili di un furto in abitazione e del furto di un’autovettura avvenuti in zona Lambrate lo scorso 17 agosto. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati, sono stati fermati a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Milano.

Il furto in casa e l’auto rubata

Tutto è iniziato con la denuncia dei proprietari dell’abitazione. Rientrando a casa il 17 agosto, si erano accorti della sparizione di oggetti di valore e delle chiavi della loro auto. Quest’ultima era stata rubata direttamente dal parcheggio sotto casa, utilizzando le chiavi asportate durante il furto. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, hanno ricostruito nel dettaglio il modus operandi. Uno dei ladri si era introdotto nell’abitazione mentre il complice faceva da palo in strada. Dopo aver raccolto il bottino e preso le chiavi della vettura, i due si erano allontanati. Poco dopo, altri due complici avevano raggiunto l’area e si erano impossessati del veicolo.

Le indagini a Lambrate

Decisive per incastrare i sospettati sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza e l’analisi dei tabulati telefonici. Gli investigatori hanno individuato i presunti autori anche grazie a dettagli evidenti come vistosi tatuaggi. A rafforzare il quadro probatorio sono state le impronte digitali rilevate sull’auto rubata, poi ritrovata: quelle di uno degli arrestati. Gli agenti della Seconda Sezione della Squadra Mobile hanno seguito ogni traccia, confermando il coinvolgimento dei quattro uomini. Tutti sono stati arrestati e ora attendono il processo.

