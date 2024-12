Christmas soundtracks. Il concerto di Natale della Banda di Rho

Letture: 1.846



Christmas Soundtracks a Rho. Ah, il Natale! I regali, le luci, l’albero, la famiglia riunita e sì , anche i pomeriggi passati davanti alla televisione con qualcosa da sgranocchiare a guardare un film. Non un film qualunque, ovviamente: il Natale e il momento giusto per guardare per l’ennesima volta il proprio film natalizio preferito o farsi coinvolgere da una nuova pellicola “a tema”.

La scelta potrebbe ricadere su un numero pressoché infinito di titoli, ma noi nel nostro tradizionale Concerto natalizio abbiamo scelto alcuni tra i film piu amati di sempre del periodo di Natale, le cui colonne sonore siamo sicuri che vi faranno tornare alla mente ricordi di qualche anno fa… ma non solo!

Dai classici hollywoodiani alle commedie da ripescare per le festività come Mamma ho perso l’aereo, rivisitazione dal mondo classico con Lo Schiaccianoci o ancora i pluripremiati film d’animazione come Polar Express e Frozen e il tutto verra eseguito con la proiezione simultanea su maxi schermo di alcuni estratti dei film piu belli di Natale!

Si accendono le luci, si preparano gli addobbi, si scelgono i regali. L’atmosfera si colora di desideri e la colonna sonora diventa necessaria. Le canzoni di Natale accompagnano la frenesia di dicembre e riescono a conquistare anche il più terribile dei Grinch.

Il prossimo 15 dicembre alle 18.30, nella chiesa di San Vittore Martire a Rho, il corpo musicale cittadino parrocchiale Rho, quello che con affetto molti chiamano la banda di Rho, nella ricorrenza del concerto di Natale porterà in scena Christmas Soundtracks.