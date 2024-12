Vigevano. Apre la Casa Dolci Cosi 2.0

Letture: 2.579

A Vigevano, in Corso Milano 18, Grande Opening di “ Casa Dolci Cosi 2.0”. Cosetta & Gabriella, già Titolari di Casa Dolci Cosi, allevamento di bellissimi gatti British Short e Long Hair, a Casorate Primo e dell’Hotel per gatti a Ozzero “ Il Casale Dolci Cosi”, ieri hanno aperto i battenti a Vigevano con l’elegantissimo Store totalmente dedicato ai nostri amici a quattro zampe ed ai loro Padroni., ma non solo.

Annunci

Lo store

Nello store si trovano anche oggettistica, abbigliamento, e accessori sempre sul tema del Mondo Animale. Soprattutto si possono acquistare capi e accessori totalmente di produzione artigianale. Cosetta Gabriella e il loro Staff sono pronti ad accogliervi nell’elegantissima location di Vigevano per coccolarvi in compagnia di una buona tazza di Caffè per informazioni contattare il numero 3515544310.

Annunci