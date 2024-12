Una stoccata per la ricerca sul tumore al pancreas: quando lo sport incontra la solidarietà

Letture: 1.609

Una giornata speciale dedicata alla ricerca scientifica sul tumore al pancreas prende vita grazie all’evento “Una stoccata per la ricerca”, che unirà la passione per la scherma al sostegno alla scienza. L’appuntamento si svolgerà il prossimo 4 dicembre presso l’ASD Piccolo Teatro Milano Future Champions Academy, in via Procaccini 6A, a Milano, con un obiettivo ambizioso: raccogliere fondi per un innovativo progetto di ricerca della Fondazione MultiMedica Onlus.

Atleti in pedana per la scienza

Protagonisti dell’evento saranno schermidori di fama internazionale, tra cui Federico Vismara, campione del mondo 2023 nella spada a squadre, e Andrea Santarelli, argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Gli atleti gareggeranno con una formula originale: il pubblico e gli sponsor potranno “adottare” schermidori o intere squadre, impegnandosi a donare somme proporzionali al numero di stoccate realizzate. Il torneo, che prenderà il via alle 19:00, si terrà nella suggestiva Sala d’Armi del Piccolo Teatro, una location storica fondata dal regista Giorgio Strehler. Gli spettatori potranno assistere a sfide individuali e a squadre che decreteranno il vincitore in base al numero di assalti vinti. Le donazioni raccolte saranno destinate al Laboratorio di Immunità Innata della Fondazione MultiMedica Onlus, guidato dal dottor Antonino Bruno.

Un progetto per combattere il tumore al pancreas

La ricerca finanziata mira a studiare il ruolo delle cellule Natural Killer (NK) nello sviluppo del carcinoma pancreatico. Secondo il dottor Bruno, “La molecola CD73 sembra giocare un ruolo cruciale nel trasformare le cellule NK da difensori dell’organismo a sostenitori del tumore. Il nostro lavoro si concentrerà su come bloccare questa molecola e ripristinare la funzione protettiva delle NK, aprendo la strada a nuove terapie”. L’iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca oncologica, oltre a promuovere corretti stili di vita. Nel pomeriggio, infatti, saranno organizzati incontri dedicati a scuole e famiglie, con la partecipazione di nutrizionisti, psicologi dello sport e preparatori atletici.

Solidarietà e sport: una storia di resilienza

Tra i promotori dell’evento, Erika Kirpu, oro olimpico a squadre ai Giochi di Tokyo 2020, ha condiviso la sua motivazione personale: “Il tumore ha segnato profondamente la mia vita, portandomi via mio nonno e mio padre. Questo evento è per me un modo di unire la mia passione per la scherma al desiderio di supportare chi combatte contro il cancro”. Con il supporto di IFL-International Fencing League e la piattaforma di crowdfunding GoFundMe, già attiva (https://gofund.me/65831494), l’iniziativa mira a coinvolgere un pubblico globale, offrendo anche la possibilità di seguire il torneo in live streaming.

Un evento unico nel suo genere L’ASD Piccolo Teatro Milano Future Champions Academy non è solo un centro sportivo, ma un hub internazionale per schermidori di alto livello. Per questo motivo, l’evento vedrà la partecipazione di atleti e sostenitori da tutto il mondo, uniti dalla volontà di contribuire a una causa comune. L’appuntamento del 4 dicembre rappresenta un’occasione imperdibile per vivere lo spettacolo della scherma e sostenere una ricerca che potrebbe fare la differenza nella lotta contro una delle malattie più aggressive e difficili da trattare.

