Furto con strappo al CityLife: arresto e consegna

Sabato sera, al centro commerciale CityLife di piazza Tre Torri a Milano, si è verificato un furto con strappo ai danni di una gioielleria. Intorno alle 20, un uomo italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è entrato nel negozio e ha chiesto di visionare alcuni gioielli del valore complessivo di circa 3mila euro.

Con una scusa, l’uomo ha chiesto alla commessa di riporre i preziosi in due sacchetti. Poi, approfittando di un momento di distrazione, ha afferrato con violenza i gioielli direttamente dalle mani della donna e ha tentato di darsi alla fuga. La prontezza dell’addetto alla sicurezza del negozio è stata determinante: l’uomo è stato subito bloccato all’interno del negozio., che ha poi chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti rapidamente galcune volanti della polizia. Dopo aver constatato i fatti, gli agenti hanno arrestato il 37enne per furto con strappo. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura in attesa delle procedure giudiziarie.

