Concerto di Natale. Ossona si illumina di musica. L’appuntamento al 13 dicembre

Concerto di Natale a Ossona: sarà una serata magica. Il periodo natalizio si avvicina e Ossona si prepara a celebrarlo con un evento speciale. Venerdì 13 dicembre, alle ore 21:00, l’Auditorium “Unità d’Italia” di via Dante 1 ospiterà il Concerto di Natale, dal titolo suggestivo “Il canto degli angeli”. Una serata pensata per immergersi nelle atmosfere incantate delle festività, grazie alla musica e alle voci di altissimo livello del Gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte.

Un programma ricco di emozioni

Il concerto vedrà la partecipazione di artisti straordinari: Nicoletta Martone (soprano), Tiziana Sbalchiero (mezzosoprano), Giampaolo Guazzotti (tenore), Giancarlo Razionale (baritono). Ad accompagnare queste voci emozionanti ci sarà il maestro Andrea Tamburelli al pianoforte. La serata sarà presentata da Emanuela Maggioni, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale capace di toccare il cuore.

Musica e spirito natalizio

L’atmosfera sarà resa ancora più magica dalla splendida cornice dell’auditorium, adornato per l’occasione con decorazioni natalizie. Brani celebri e pezzi che evocano la serenità e la gioia del Natale trasporteranno i presenti in un mondo fatto di armonie e suggestioni. L’ingresso è gratuito, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera per sostenere l’iniziativa. Un gesto che unisce musica e solidarietà, perfetto per vivere lo spirito autentico del Natale.

Un’ occasione da non perdere

Un evento così rappresenta non solo un’occasione per godersi musica di qualità, ma anche un momento per ritrovarsi come comunità, condividendo emozioni e tradizioni. Segnate la data in agenda e preparatevi a una serata che promette di essere indimenticabile.