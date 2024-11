Milano. Arrestati 2 albanesi per spaccio di droga

Letture: 1.928

Giovedì 28 novembre, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini albanesi di 21 e 31 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L’operazione è stata condotta dagli agenti della 6ª sezione della Squadra Mobile durante un servizio di contrasto allo spaccio in zona Moscova, Porta Venezia, Brera e vie limitrofe.

Un’auto sospetta in via Pontaccio, a Brera

Intorno alle 23, gli agenti hanno notato un’auto con due uomini a bordo che si muovevano con atteggiamento sospetto cercando di non attirare attenzioni e invece, attirandola palesemente. Dopo aver percorso alcuni metri, il veicolo si è fermato a bordo strada, dove un cittadino italiano di 39 anni li stava aspettando. Il 39enne è salito sull’auto per poi scendere dopo un breve tragitto. Insospettiti dalla scena, i poliziotti hanno fermato il 39enne, trovandolo in possesso di una dose di cocaina. Nel frattempo, l’auto è stata intercettata in via del Sarto, in zona città Studi, dove gli agenti avevano osservato il 31enne scendere dal veicolo e chinarsi per nascondere qualcosa sotto l’auto, mentre il connazionale 21enne restava alla guida.

La scoperta della droga e dei soldi

Durante la perquisizione personale, i due albanesi sono stati trovati in possesso di oltre 2.300 euro in banconote di vario taglio. Sotto l’auto, nascosto nella sottoscocca tramite una calamita, gli agenti hanno recuperato un involucro in plastica contenente quattro bustine con circa 26 grammi di cocaina, suddivisa in piccoli involucri. Successivamente, nella casa del 31enne, sono stati trovati altri 1.000 euro, anch’essi sequestrati insieme alla droga e al denaro rinvenuto durante il controllo.

