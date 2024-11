Incidente stradale a Ossona. Ferito un 61enne

Letture: 2.388

Ieri sera poco prima delle 18 un incidente stradale si è verificato a Ossona nei pressi del cimitero. Un uomo di 61 anni è uscito di strada con l’auto ed è finito nel canale laterale. Nessun altro veicolo e persona è rimasta coinvolta.

Annunci

La centrale operativa del 112 ha ricevuto al chiamata alle 17.49 e ha inviato sul posto un’ambulanza della croce Azzurra di Buscate, una squadra dei vigili del fuoco e allertato la radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. L’uomo alla guida, un 61enne, è stato soccorso nel più breve tempo possibile, e stato trasportato al pronto soccorso di Legnano, in codice giallo. Non è in condizioni gravi. Dopo i rilievi della dinamica, l’auto è stata spostata e tutto si è risolto velocemente.

Annunci