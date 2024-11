Sospesa la licenza per 3 giorni al “Fine Drinks & Cocktails Bar Tender”

Letture: 1.583

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione della licenza per tre giorni al locale “Fine Drinks and Cocktails Bar Tender”, situato in via Oxilia 1, nel quartiere NoLo. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo condotte dalle Forze dell’Ordine per contrastare fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza nei locali pubblici milanesi. E’ allo stesso numero civico del bar la cui sospensione della licenza per 3 giorni è stata comunicata ieri. Oltre all’indirizzo i due bar condividevano l’essere al centro del disturbo della quiete pubblcia.

Violazioni ripetute delle ordinanze comunali

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno notificato il provvedimento al titolare del locale. Tra luglio e ottobre, il personale della Polizia Locale di Milano ha sanzionato più volte il bar per aver venduto e somministrato bevande alcoliche da asporto oltre l’orario stabilito, in violazione delle ordinanze emesse dal Comune di Milano. Tali ordinanze mirano a tutelare la tranquillità pubblica e il riposo dei residenti della zona, spesso compromessi dalle attività serali e notturne.

La sospensione della licenza rappresenta una risposta concreta delle autorità per prevenire il ripetersi di comportamenti contrari alle norme e per garantire un equilibrio tra le esigenze degli esercenti e i diritti dei cittadini. Il provvedimento vuole anche lanciare un segnale chiaro a tutti i locali pubblici, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza e la serenità della comunità.

