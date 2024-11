3 giorni di chiusura per il “Wanted Food and Drink”: licenza sospesa a Milano

Letture: 2.345

Il “Wanted Food and Drink”, situato in via Oxilia 1, nel quartiere No Lo, Nord Loreto, di Milano, è stato costretto a sospendere l’attività per tre giorni a seguito di un provvedimento emesso dal Questore Bruno Megale. La decisione, adottata ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., arriva dopo segnalazioni relative a violazioni che hanno compromesso la tranquillità della zona.

Annunci

Violazioni ripetute e sanzioni

Tra maggio e ottobre 2023, la titolare del locale è stata più volte sanzionata dalla Polizia Locale di Milano per aver somministrato bevande oltre l’orario consentito, in aperta violazione delle ordinanze comunali mirate a garantire il riposo dei residenti. L’area circostante è nota per i problemi legati alla gestione della movida e alle lamentele per rumori e schiamazzi notturni.

Annunci

Un precedente significativo

Non è la prima volta che il “Wanted Food and Drink” finisce sotto la lente delle autorità. Già ad agosto di quest’anno, il Questore aveva imposto una sospensione della licenza per quindici giorni, evidenziando la persistenza di condotte non conformi alle normative. Il nuovo provvedimento, notificato ieri dagli agenti del Commissariato Greco Turro, rappresenta una ulteriore misura per arginare comportamenti ritenuti lesivi dell’ordine pubblico. La sospensione temporanea rientra in un piano di controlli rafforzati su locali pubblici considerati critici sotto il profilo della sicurezza. Il Questore di Milano ha ribadito l’importanza di rispettare le regole per garantire una convivenza serena tra esercizi commerciali e comunità locali.

Annunci