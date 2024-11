Pallamano. Gianna Merisi e Andrea Pepe fanno la storia degli Europei!

Letture: 3.548

Storico debutto per due arbitre italiane agli Europei di pallamano EHF 2024 . La 16esima edizione degli EHF EURO 2024 porta con sé una importante notizia legata alla pallamano italiana. La coppia arbitrale formata da Gianna Stella Merisi e Andrea Pepe sarà la prima al femminile, la seconda di sempre dopo Giampiero Masi e Piero Di Piero nel 1998, designata per la fase finale dei Campionati Europei. Un riconoscimento di prestigio la cui ufficialità risale al giugno scorso, ma che si tramuterà in realtà oggi, 28 novembre, giorno in cui gli EHF EURO di Svizzera, Ungheria e Austria hanno inizio.

Un ruolo di grande responsabilità

Gianna Stella Merisi proviene da Ossona, in provincia di Milano e Andrea Pepe da Torino, Merisi e Pepe. Le due atlete hanno rilasciato una lunga intervista al giornale sportivo specializzato Handball in cui hanno raccontato la loro felicità ed emozione per questa grande impresa. Essere selezionate per un evento di tale portata è un riconoscimento del lavoro svolto da Merisi e Pepe. Le due arbitre hanno dimostrato una competenza e una professionalità che le hanno portate a questo storico risultato.

Il loro impegno non è solo un motivo di orgoglio personale ma anche un passo avanti per l’arbitraggio femminile in uno sport dove, finora, le donne hanno avuto poca rappresentanza ai massimi livelli internazionali. Le tappe di avvicinamento agli EHF EURO hanno previsto un seminario a Vienna a fine settembre, seguito da molteplici impegni sia in Champions League che nel tradizionale Carpatian Trophy, torneo internazionale organizzato in Romania.

Pur trattandosi di un traguardo significativo, Merisi e Pepe sono consapevoli che partecipare agli Europei non rappresenta un punto d’arrivo, ma piuttosto uno stimolo a migliorarsi ulteriormente. La loro presenza sul palcoscenico europeo contribuirà non solo a valorizzare l’arbitraggio italiano, ma anche a ispirare nuove generazioni di arbitri donna.

Una responsabilità verso il movimento italiano

Per i bambini che iniziano oggi a giocare a pallamano nelle squadre della federazione italiana il sogno, oggi, può essere duplice: aspirare alla maglia azzurra sulla scia di una Nazionale tornata ai Mondiali dopo 28 anni, oppure, perché no, ambire a calcare i campi della pallamano di vertice nelle vesti di arbitro. Le due atlete sono pienamente consapevoli che rappresentare l’Italia alla competizione è una grande responsabilità e che posso diventare l’esempio, le apripista, per altri giovani atleti.

La pallamano italiana, anche attraverso il pensiero di appassionati e addetti ai lavori sui canali digitali della Federhandball, non ha fatto mancare il proprio apprezzamento attorno al percorso compiuto dai due fischietti italiani. E da Ossona sono giunti anche gli auguri e i complimenti del sindaco Giovanni Venegoni, e dell’amministrazione comunale che ha rivolto, soprattutto a Gianna Merisi i suoi complimenti il traguardo raggiunto. “Un traguardo importante per Gianna Stella e la collega Andrea Pepe che insieme hanno compiuto un percorso sportivo incredibile fino a diventare la prima coppia arbitrale al femminile disegnata per la fase finale dei campionati europei di pallamano. In bocca al lupo da tutti noi”