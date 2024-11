Notte di paura a Milano: 34enne accoltellato in viale Scarampo, cosa è successo?

Letture: 2.314

Intorno alla mezzanotte di mercoledì 27 novembre, un uomo di 34 anni è stato accoltellato in viale Scarampo, nel quartiere Portello, a Milano. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, mentre sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile. La vittima è stata ferita da un’ arma da taglio alla gamba. L’esatta dinamica dell’evento è al vaglio degli inquirenti, che hanno eseguito i rilievi sul posto per chiarire quanto accaduto.

In un primo momento, le condizioni del 34enne sembravano gravi. La centrale operativa di Areu (l’agenzia emergenza e urgenza della regione Lombardia) ha ricevuto la chiamata con al richiesta di soccorso alle 23.59 e aveva quindi inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Arese e un’automedica in codice rosso. Una volta sul posto, si è appurato che la ferita era meno seria del previsto, e dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo dove è arrivato alla 01:34.

Le indagini

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Milano, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o i possibili autori dell’accoltellamento.

