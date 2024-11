Legnano, la polizia ferma 38enne ricercato in Belgio

Letture: 3.468

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha fermato a Legnano un 38enne egiziano, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità belghe per reati di riciclaggio e utilizzo di documenti falsi. Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto presso il carcere di San Vittore a Milano in attesa delle procedure di estradizione, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

Tutto è iniziato durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Legnano. In uno spiazzo di via Novara, gli agenti hanno fermato un’auto priva di assicurazione e con una targa prova scaduta. Alla guida si trovava un uomo che, a seguito di accertamenti, è risultato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina. Per questo motivo è stato segnalato al Prefetto di Milano per uso personale di sostanze stupefacenti.

Mentre gli agenti stavano effettuando le operazioni di verifica, è arrivato il proprietario dell’auto, anch’egli egiziano e di 38 anni. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti, e al controllo tramite il tablet collegato allo sdi ( sistema digitale interforze), si è acceso il pop up che allertava gli agenti che l’intestatario dei documenti era ricercato per un mandato di cattura emesso in Belgio per crimini punibili con pene dai cinque ai dieci anni di reclusione.

Grazie alla collaborazione con il Servizio di Polizia Criminale e il sistema di cooperazione internazionale, gli agenti hanno confermato il provvedimento, procedendo immediatamente all’arresto. L’uomo è stato trasferito al carcere di San Vittore, dove resta a disposizione della Corte d’Appello per le pratiche di estradizione. Il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale, mentre al conducente è stata ritirata la patente per la guida senza assicurazione.