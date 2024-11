Raid di furti a Ossona. Una settimana decisamente nera

Letture: 1

Un raid di furti in appartamento ha colpito Ossona. l’ultimo è di ieri, ma ci sono stati diversi episodi a cominciare dalla settimana scorsa e stanno seminando serie preoccupazioni tra i residenti. Gli episodi più recenti si sono verificati la scorsa settimana, iniziando da venerdì, con un raid messo in atto in diverse vie del paese.

Il raid:

L’ultimo tentativo di furto è avvenuto ieri in via Boccaccio 32. Due individui hanno cercato di introdursi nel cortile di una proprietà privata, ma sono stati visti e sorpresi da un volontario del controllo di vicinato e il loro tentativo è fallito. Appena sentito da lontano ” ehi cosa state facendo?” se la sono data a gambe, più veloci di una gazzella inseguita da un leone

Sempre ieri, intorno alle 19, un altro episodio si era verificato in via Matteotti, una traversa di via Bosi, confermando una preoccupante intensificazione delle attività dei criminali. Tra venerdì e sabato scorsi, invece, sono state colpite la zona di via XXV aprile e della non lontana frazione di Asmonte. In via L. Grassi i ladri sono riusciti a entrare in un’abitazione. Per fortuna, sono stati visti disturbati dai vicini prima di poter portare via un bottino consistente. Una serie di segnalazioni sono arrivate tra le vie Bachelet, Asmonte e XXV Aprile, sia nella scorsa settimana che in quella attuale.

Il controllo del vicinato

Le aree residenziali colpite hanno la caratteristica di essere facilmente raggiungibili a piedi passando dalle campagne, che rappresentano anche una via di fuga particolarmente efficace. I ladri sembrano preferire gli orari della seretta, verso le 18.30 o le 19, e dei giorni del week end. I ladri non sembrano avere un obiettivo specifico, ma pare mirino a diverse abitazioni, scegliendole in base a determinate caratteristiche. Una è la facilità di entrare all’interno, la sicurezza che non ci sia nessuno, e proprio al vicinanza delle vie di fuga preferite, quelle che attraversano i campi agricoli, che dividono Ossona dai paesi confinanti.

Le segnalazioni dei cittadini e l’attenzione ai movimenti sospetti, effettuate dal gruppo di controllo del vicinato, stanno diventando fondamentali per contrastare il fenomeno. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono già state informate degli episodi, ma resta alta la necessità di rinforzare i controlli sul territorio e il gruppo stesso, perchè, si sa, l’unione fa la forza.

In attesa di azioni più incisive, si consiglia ai residenti di prestare particolare attenzione a segnali di effrazione o presenze sospette in strada. Ora che viene buio presto, non aver timore di avere una torcia elettrica a portata di mano per illuminare angoli e parti buie, installare sistemi di sicurezza, come videocamere o allarmi, e, soprattutto, mantenere un dialogo attivo con i vicini di casa, che può aiutare a prevenire ulteriori furti.