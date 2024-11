Il Magilla Factory Lab di Rho ospita il cantautore Mao in un concerto gratuito

Letture: 2.603

Venerdì 29 novembre 2024, il cantautore torinese Mao si esibirà in un atteso concerto unplugged al Magilla Factory Lab, in via Statuto 2 a Rho. L’evento, che inizierà alle ore 21:30, vedrà Mao accompagnato dal chitarrista Vito Di Chiara per una serata intima, tra musica e parole. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Il Magilla Factory Lab è uno spazio creativo che sta diventando un punto di riferimento culturale nell’hinterland milanese. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera scoprire l’universo di un artista che ha fatto della poliedricità il suo marchio di fabbrica.

Annunci

Una carriera poliedrica

Mao, all’anagrafe Mauro Gurlino, è uno degli artisti più versatili della scena italiana. Nato a Torino il 16 aprile 1971, ha costruito una carriera che abbraccia la musica, il cinema, la televisione e la radio. Dopo la laurea in Storia e Critica del Cinema con una tesi sul musical Yuppi Du di Adriano Celentano, si è affermato negli anni ‘90 come leader del gruppo Mao e la Rivoluzione. Con la band ha pubblicato due album sotto Virgin Records, partecipando al Festival di Sanremo e aprendo concerti per gli Oasis.

Annunci

Negli anni successivi, si è distinto come conduttore televisivo su MTV e speaker radiofonico su emittenti come Rai Radio 1 e Radio Deejay. Non ha mai abbandonato il grande schermo, apparendo in film di registi come Marco Ponti e Franco Battiato. Come musicista solista, ha collaborato con artisti di spicco tra cui Morgan e Max Gazzè, pubblicando album come Black Mokette e la colonna sonora del film 500!.Un artista a tutto tondo

Annunci

Negli ultimi vent’anni, ha consolidato il suo ruolo di protagonista nella scena culturale torinese. Attraverso il collettivo artistico CortoCorto, ha curato eventi come Duel / Soundtrack Contest e Il Salotto di Mao, ospitando più di 1.000 artisti. Con la compagnia Le Voci del Tempo, ha raccontato la storia italiana in spettacoli che combinano musica, parole e immagini.

Parallelamente alla musica, si è dedicato alla scrittura, pubblicando due romanzi musicali: Meglio tardi che Mao (2011) e Olràit! Mao sogna Celentano e gliele canta (2013). Nel 2022, a 25 anni dall’album Casa, ha lanciato il videoclip celebrativo Stringimi #25.L’evento di RhoIl live di Rho rappresenta un’occasione unica per ascoltare i suoi successi in una veste intima e acustica. L’artista promette una serata tra divertimento ed emozione, raccontando la sua storia come se fosse tra amici.

Annunci