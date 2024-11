Abbiategrasso. Vendeva droga davanti alle scuole superiori. Arrestato 19enne

Letture: 2

Un pusher davanti alle scuole superiori. Ad Abbiategrasso, sabato 24 novembre, intorno alle 14, i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato un 19enne italiano colto in flagrante mentre cedeva una dose di hashish a un minorenne nei pressi di una scuola superiore. Il giovane, italiano e già vinto per le sue attività, è stato sorpreso a vendere una dose di hashish per 10 euro ad un ragazzino appena dopo l’uscita delle lezioni.

I due ragazzi sono stati colti in flagrante. I carabinieri li hanno visti e fermati . Il 19enne è stato arrestato ma ci sono state brutte conseguenze anche per l’acquirente minorenne. È stato anche lui portato in caserma e i suoi genitori sono stati convocati e invitati a venirlo a prendere. Lì, davanti a lui, è stato loro comunicato che era.lui era scattato il monitoraggio amministrativo al Sert. Un provvedimento previsto nei casi in cui si è trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il sequestro di droga e materiale per il confezionamento

Per il 19enne le conseguenze sono state molto più gravi. I Carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione e hanno trovato altri 70 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Questi elementi hanno confermato l’attività di spaccio organizzata dal giovane. Il giudice lo ha quindi posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza davanti all’Autorità Giudiziaria.

Spaccio giovanile: un problema crescente

Il caso di Abbiategrasso non è isolato e mette in luce la necessità di un controllo sempre più serrato nei pressi degli istituti scolastici. Le scuole diventano spesso punti di riferimento per lo spaccio, ed espone i ragazzi a tentazioni e rischi notevoli, che possono facilmente rovinare il loro futuro.