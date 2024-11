Ossona: serata contro la violenza sulle donne all’Auditorium. Sarà il 29 novembre

Letture: 5.006

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Ossona, in collaborazione con Pro Loco “Moris Nigra” e Insieme per Rete, organizza una serata dedicata alla sensibilizzazione e alla riflessione su questo importante tema. L’evento si terrà venerdì 29 novembre 2024 alle ore 21:00 presso l’Auditorium Unità d’Italia, in via Dante 1.

Programma ricco di emozioni

La serata prevede letture di testimonianze toccanti, che daranno voce al coraggio e alla resilienza delle donne. Non mancheranno momenti di spettacolo con esibizioni di artisti locali, attraverso musica e balli, per celebrare la forza e la bellezza dell’unione. Inoltre, sarà proiettato un cortometraggio che offrirà uno sguardo cinematografico profondo per sensibilizzare e far riflettere il pubblico.

L’evento è aperto a tutti con ingresso libero. Un’occasione importante per la comunità di Ossona per unirsi nella lotta contro la violenza e sostenere iniziative che promuovano il rispetto e la parità di genere in ogni aspetto della società.

