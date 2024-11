A Zibido San Giacomo il party esclusivo dell’anno: 50 candeline per il Dottor Gigi Iocca nella location più innovativa!

Letture: 2.023

È tutto pronto per l’evento più esclusivo di fine anno! Domani, 24 novembre, la palestra FitActive di Zibido San Giacomo si trasformerà in una location da sogno per celebrare i 50 anni del Dottor Gigi Iocca. Una festa che promette di stupire e lasciare il segno, proprio come il festeggiato, noto per la sua capacità di sorprendere amici e ospiti.

Una location unica nel suo genere

Per la prima volta in Italia, un party così esclusivo si terrà interamente in una palestra di fitness. Il FitActive di Zibido San Giacomo, per una notte, abbandonerà le atmosfere sportive per vestire i panni di uno dei locali più cool della Milano bene. Gli ospiti potranno immergersi in un ambiente esclusivo, dove glamour e benessere si fonderanno in una serata indimenticabile.

Musica, cibo e benessere: il mix perfetto

Ad accendere la serata ci sarà un DJ set di alto livello, accompagnato da un Royal Buffet firmato da chef stellati, che sapranno deliziare anche i palati più esigenti. E come dimenticare la torta: ben 50 candeline che illumineranno il momento clou della festa, rendendolo ancora più speciale. Ma non è tutto: dieci personal trainer e osteopati saranno a disposizione degli ospiti per offrire consigli personalizzati su benessere e salute. Un tocco originale che rispecchia appieno il mood del Dottor Iocca, psicologo, esperto di orientamento sessuale e fondatore della clinica estetica Spatium di Milano.

Un parterre di ospiti d’eccezione

Alla corte del Dottor Gigi Iocca non mancheranno vip, influencer e volti noti della politica nazionale. Il festeggiato, che è anche consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Buccinasco, è pronto ad accogliere i suoi invitati in grande stile. Tra gli ospiti, si prevede la presenza di personalità di spicco e nomi illustri che renderanno l’evento ancora più esclusivo.

Un traguardo importante per un personaggio unico

Il Dottor Gigi Iocca, con la sua laurea in psicologia e una brillante carriera alle spalle, festeggia un compleanno che segna una tappa significativa della sua vita. Il suo impegno nel campo della salute e del benessere, unito a una spiccata personalità, lo rende un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche a livello nazionale. Se volete partecipare all’evento più atteso dell’anno, preparatevi a una serata di divertimento, eleganza e sorprese. Non mancheranno momenti memorabili, in perfetto stile Gigi Iocca.

