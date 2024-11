Milano, aggressione choc: 2 17enni fermati per il tentato omicidio di un 18enne

Letture: 1.456

Un tentato omicidio commesso da due 17enni a Milano. Intorno alle 15 del 20 novembre, in via G. Leopardi, a Milano, nei pressi del Tribunale per i Minorenni, un 18enne è stato aggredito da due suoi conoscenti, entrambi 17enni. I due giovani lo hanno colpito alla testa con un coltello e lo hanno poi percosso con calci e pugni, provocandogli ferite al collo, all’addome e agli arti inferiori. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici hanno medicato le ferite.

I Carabinieri della Stazione Duomo Principale erano intervenuti sul posto subito dopo l’aggressione, inviati dalla centrale operativa del 112. La tipologia delle ferite del 18enne, e la loro gravità, avevano portato alla conclusione che si era trattato di un tentato omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si sono concentrate quindi sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza, sulle testimonianze raccolte sul posto e sul decisivo riconoscimento diretto degli aggressori da parte della vittima. Gli inquirenti hanno quindi ricostruito la dinamica dell’ aggressione, attribuendo il movente a futili motivi privati.

Uno dei due aggressori è stato identificato quasi subito: si tratta di un 17enne residente a Milano. Dopo il fatto, il giovane era fuggito nascondendosi a casa di un complice in un appartamento della provincia di Monza. E’ stato rintracciato e arrestato nella serata dello stesso 20 novembre. Il secondo aggressore, anche lui di 17 anni e residente a Cesano Boscone, è stato arrestato a casa sua nella tarda serata del 21 novembre. Dalle immagini degli impianti di video sorveglianza si vedeva chiaramente che aveva colpito il 18enne con almeno 4 fendenti alla testa, inferti con un coltello da cucina di ceramica con una lama lunga circa 12 centimetri.

Aveva smesso solo perchè il coltello si era rotto ed erano intervenuti gli agenti di sorveglianza del tribunale dei minori, che si trovavano poco distanti. I carabinieri hanno ritrovato il coltello vicino a dove era avvenuta l’aggressione. Durante la perquisizione dell’abitazione i Carabinieri hanno sequestrato indumenti ancora sporchi di sangue, presumibilmente utilizzati il giorno dell’aggressione.

Entrambi i minorenni sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio in concorso e ora sono nelle celle del carcere minorile Beccaria di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa della convalida dell’arresto.

