Milano, Virgo Fidelis: i Carabinieri celebrano la loro Patrona e ricordano i caduti

Letture: 2.110

Ieri, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, i Carabinieri hanno celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, l’83° anniversario della battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano. La cerimonia ha visto la partecipazione del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante dell’Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, e delle più alte Autorità civili e militari.

La Messa officiata dall’Arcivescovo Delpini

L’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Enrico Delpini, ha celebrato la Santa Messa, accompagnato da una folta rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, sia in servizio sia in congedo. Presenti anche i loro . familiari, i parenti dei caduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.).

Durante l’omelia, Monsignor Delpini ha sottolineato l’importanza della fedeltà e del servizio, che sono alcuni dei valori che contraddistinguono l’Arma e che trovano profonda ispirazione nella figura della Virgo Fidelis. Proclamata Patrona dell’Arma da Papa Pio XII nel 1949, la Virgo Fidelis incarna il motto dei Carabinieri, “nei secoli fedeli”. Si tratta sempre della Madonna, la Madre di Cristo, ma celebrata dando risalto ad una delle sue tante virtù, quella della fedeltà imperitura.

Il ricordo della battaglia di Culqualber

La cerimonia è stata anche un momento di memoria per i Carabinieri caduti nella difesa della “Sella di Culqualber”, a Gundar in Etiopia nel 2941, durante la Seconda guerra mondiale. In quella battaglia contro gli inglesi, morirono quasi tutti i soldati del gruppo dei carabinieri, oltre a quelli del battaglione delle camicie nere. L’atto di eroismo del Gruppo valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’oro al Valor Militare. Il Generale Galletta ha ricordato come i sacrifici dei Carabinieri in quella battaglia rappresentino un esempio di dedizione assoluta alla Patria, valori che ancora oggi guidano il loro servizio quotidiano.

Giornata dell’Orfano

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla Giornata dell’Orfano. Si tratta di un momento istituito per sostenere e ricordare i figli dei militari dell’Arma che hanno perso la vita in servizio. E’ dedicato al loro ricordo ma è anche un modo per sottolineare il bisogno di aiuto concreto. Le vedove e gli orfani presenti sono stati accolti con calore e rispetto, a testimonianza della solidarietà e della vicinanza della grande famiglia dell’Arma alle famiglie superstiti dei caduti.

