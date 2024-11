Ladra in palestra e cliente sospetta: 2 episodi a Ossona

Letture: 1.335

Un furto e un tentativo di furto hanno caratterizzato lo scorso fine settimana e l’inizio di questa. In ambedue i casi è stata segnalata una ladra. La preoccupazione si è sparsa tra i residenti a Ossona, che hanno reagito ingrossando le fila degli aderenti al controllo di vicinato che ora è composto da un buon numero di persone e tende a crescere di giorno in giorno.

Annunci

Colpo in palestra: sparizioni misteriose

Lunedì 18 novembre, poco prima delle 16.30, la palestra di via Pertini è stata teatro di un furto. Una ladra, descritta come una donna intorno ai 40 anni, vestita con un giubbotto bianco di pelo, è stata vista aggirarsi all’interno della struttura. Approfittando della distrazione degli sportivi, la donna avrebbe rovistato tra le borse lasciate negli spogliatoi e il bar della palestra.

Annunci

Al momento non è chiaro il bottino esatto del furto, ma alcuni clienti hanno notato oggetti e denaro mancanti. L’episodio ha suscitato allarme tra gli iscritti e il personale. la voce si è sparsa velocemente in paese e la donna ha velocemente capito che doveva andarsene. Non è stato possibile prenderla sul fatto, ma è comunque sparita. Non era del paese. Chi la ha vista non ha potuto quindi riconoscerla.

Annunci

Tentativo di furto al negozio di alimentari

Pochi giorni prima, sabato 16 novembre, un altro episodio sospetto si è verificato in un negozio di alimentari di via Patrioti, sempre a Ossona. Verso le 18.00-18.15, una donna tra i 35 e i 40 anni, con una sciarpa che le copriva metà del viso, è entrata nel negozio fingendo di essere una cliente. Dopo aver ordinato una serie di prodotti, tra cui due etti di affettati, una cassa di birra e diversi formaggi, ha continuato a prelevare articoli dagli scaffali.

Secondo i racconti raccolti in paese, il suo comportamento è parso sospetto al titolare, che ha evitato di lasciarla sola in negozio: la donna sembrava attendere un momento in cui il negozio fosse vuoto per agire. Tuttavia, l’arrivo di un amico del proprietario ha probabilmente mandato a monte il piano. Fingendo di voler acquistare altro, la donna ha chiesto di preparare due vaschette di gelato e ha lasciato il negozio, promettendo di tornare subito. Non è più rientrata.

Annunci