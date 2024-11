I Falchi brancano Colombiano e lo arrestano per spaccio

Letture: 3.446

I Falchi, poliziotti motociclisti della sesta sezione della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato un colombiano di 21 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’operazione si è svolta nella serata del 19 novembre, intorno alle 21:30, in via Gustavo Modena.

L’inizio: il sospetto movimento in Viale Tunisia

Gli agenti hanno notato il giovane colombiano in Viale Tunisia, all’angolo con via Lecco, A porta Venezia, a bordo di un motorino che aveva appena fermato sul marciapiede. Poco dopo, un uomo di circa 40 anni si è avvicinato al ragazzo, hanno parlato un attimo e poi si è allontanato rapidamente. Questo comportamento ha destato sospetti nei poliziotti, che hanno controllato la targa del motorino, confermando che apparteneva al colombiano.

Dopo averlo osservato per qualche minuto, gli agenti hanno deciso di seguirlo e quando ha messo in modo il motorino e si è allontanato, lo hanno seguito fino a via Gustavo Modena, poco lontano, dove lo hanno fermato. Alla richiesta se avesse droga con sé, il giovane ha consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette contenente 2,5 grammi di hashish.

Non soddisfatti, i poliziotti hanno eseguito un controllo personale, più approfondito: Avevano ragione. Infatti, nella manica destra della felpa hanno trovato tre involucri contenenti 1,5 grammi di cocaina. Oltre alla droga, il giovane aveva 460 euro in contanti e un mazzo di chiavi. I falchi hanno chiesto al giovane l’indirizzo di residenza, ma quello fornito non corrispondeva a quello sulla sua scheda e sui suoi documenti. Seguendo le tracce trovate in suo possesso, i poliziotti hanno verificato che le chiavi aprivano un appartamento in via Genova a Pioltello.

Le indagini dei Falchi portano a Pioltello

All’interno dell’abitazione, seminati e dispersi in vari nascondigli, c’erano 128 dosi di cocaina per un totale di 69 grammi; 6 dosi di hashish per un peso complessivo di 60 grammi; materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione; e infine 169 euro in banconote di vario taglio. Il colombiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato portato in Questura, nelle camere di sicurezza, per le formalità di rito, convalida dell’arresto e processo per direttissima.

