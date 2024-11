Santa Cecilia. Il Corpo Musicale di Rho festeggia la patrona della musica

Letture: 2.470

Sabato 23 novembre a Rho sarà una giornata speciale per il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale, che celebrerà Santa Cecilia, patrona della Musica, con un evento ricco di emozioni e tradizione. La data segna il penultimo appuntamento ufficiale dell’anno dell’associazione più vecchia della Città (nata ad opera di don Giulio Rusconi nel lontano 1901).

Il Corpo Musicale, diretto dal Maestro Simone Clementi, ha vissuto un anno particolarmente intenso, partecipando a numerosi eventi civili e religiosi, e ricevendo l’apprezzamento del pubblico, come testimoniato dal successo del concerto a lume di candela “Candle Concert Band” tenutosi lo scorso 19 maggio al teatro cittadino Teatro Civico Roberto de Silva.

Il programma della serata prevede:

Alle 17.30 in piazza San Vittore si terrà Musica in piazza”, un evento all’aperto che darà la possibilità a tutta la cittadinanza di ascoltare dal vivo le note del Corpo Musicale, in una cornice di festa e condivisione.

Alle 18.30, il complesso musicale accompagnerà la Santa Messa presso la Chiesa Prepositurale di San Vittore, un momento solenne che unisce la musica alla spiritualità.

Questa giornata sarà anche un’occasione per ricordare tutti i musicanti che, nei 123 anni di storia, hanno fatto parte del complesso bandistico e per ringraziare coloro che, con passione e impegno, continuano a portare avanti questa tradizione musicale. A chiudere l’anno, il Corpo Musicale sarà impegnato nel tradizionale Concerto di Natale, che si terrà domenica 15 dicembre alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Vittore, per poi proseguire con il consueto “giro delle pive” per le vie della città. Un programma che promette di essere un tributo alla musica, alla storia e alla comunità, in una giornata di festa da non perdere!

