Festa a Casorezzo per l’arrivo del nuovo parroco

Letture: 3.601

Il prossimo fine settimana, il 22 e 23 novembre, Casorezzo si prepara a celebrare con entusiasmo l’arrivo del nuovo parroco, don Felice Zaccanti, in un evento che coinvolgerà l’intera comunità. L’occasione segna anche il saluto e il ringraziamento a don Eugenio, il parroco uscente, che assumerà il nuovo incarico presso la Comunità Pastorale di Dervio, nel decanato dell’Alto Lario. Il Comitato Organizzativo dei festeggiamenti ha diffuso il programma delle giornate, promettendo un’atmosfera di festa e condivisione.

Annunci

Programma del weekend

Don Felice Zaccanti

Venerdì 22 novembre:

Alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale San Giorgio Martire, si terrà un concerto-meditazione animato dal Gruppo Shekinah e guidato da don Bortolo Uberti.

Annunci

Sabato 23 novembre.

Ore 16:30: Ritrovo presso l’Oratorio San Salvatore, dove la comunità accoglierà il nuovo parroco insieme alle associazioni locali.

Ore 17: Cammino dall’Oratorio San Salvatore fino alla Chiesa Parrocchiale con le fiaccole, accompagnati dal Corpo Musicale San Giorgio.

Ore 17:30: Saluto ufficiale in Piazza San Giorgio da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del sindaco di Casorezzo.

Ore 18: Celebrazione della Messa Solenne presieduta da don Luca Raimondi, Vicario Episcopale della Zona IV, con la partecipazione di don Felice Zaccanti.

Al termine della celebrazione, ci sarà un saluto speciale da parte dei bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Carolina Ghisolfi”.

Seguirà una cena in oratorio, con prenotazione obbligatoria, che sarà un momento di convivialità per tutta la comunità.

La cena. Prenotazioni e contributi

Per partecipare alla cena, è necessario prenotare, utilizzando il QR code disponibile sul materiale informativo o presso la Segreteria Parrocchiale. È possibile anche contribuire con una piccola donazione, lasciando il proprio contributo in buste presso i punti indicati sul volantino. Sarà un fine settimana speciale, un’occasione per riscoprire il valore dell’unità e per accogliere con gioia questo nuovo capitolo per la parrocchia. Non mancate!

Annunci