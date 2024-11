Ruba uno zaino sul treno a Milano, bloccato dalla Polfer: 26enne arrestato

Letture: 1.110

Domenica pomeriggio, 17 novembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un 26enne algerino accusandolo del furto di uno zaino ai danni di un passeggero su un treno in arrivo da Venezia. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione del personale FS Security, che ha notato l’uomo mentre si allontanava frettolosamente dal convoglio, senza avere il biglietto.

Il capotreno del convoglio, arrivato alla Stazione Centrale, ha segnalato alla polfer la scomparsa dello zaino di un viaggiatore, dando la descrizione del responsabile, che corrispondeva a quella del 26enne. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo poco dopo, trovandolo ancora in possesso dello zaino rubato. L’oggetto è stato prontamente restituito alla vittima. Il 26enne algerino, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura. È ora in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del processo per direttissima.

