Quarto Oggiaro, via Terzaghi. Tentano una rapina ad un 26enne del Bangladesh

Ieri sera, in via Enrico Terzaghi, zona Quarto Oggiaro. Intorno alle 21:30, un 26enne originario del Bangladesh è stato soccorso da un’ambulanza dopo essere stato aggredito durante un tentativo di rapina. Il giovane ha raccontato agli agenti intervenuti che due uomini, che ha descritto come di origine nordafricana, lo avevano fermato in strada cercando di derubarlo. Di fronte alla sua resistenza, uno dei due aggressori avrebbe estratto un coltello, colpendolo superficialmente prima di fuggire. I rapinatori non sono riusciti a sottrarre nulla alla vittima, ma il gesto violento ha lasciato il segno.

L’intervento dei soccorsi

La chiamata al 112 è arrivata alle 21.37 e sul posto sono stati inviati un’ambulanza della croce Rosa Celeste di Milano. Mentre la vittima era assistita dai soccorritori, una volante della polizia è passata casualmente nei pressi e si è fermata per raccogliere la testimonianza del giovane. Il ragazzo, che ha riportato solo lievi ferite, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli per accertamenti.

La polizia sta lavorando per identificare gli aggressori, verificando le telecamere di sorveglianza della zona e cercando eventuali testimoni. Intanto, Via Terzaghi, una strada non nuova a episodi di criminalità di questo tipo, torna così sotto i riflettori per un’altra aggressione, mentre è ancora acceso il dibattito sulla sicurezza nei quartieri periferici della città.

