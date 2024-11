Un altro furto a Ossona. Colpita una villetta in via Boccaccio

Letture: 3.249

Intorno alle 19.30 di venerdì sera, furto a Ossona. I ladri hanno colpito derubando gli abitanti di una villetta situata in via Boccaccio. I malviventi hanno approfittato del buio serale per agire indisturbati, colpendo una zona che non è nuova a episodi simili. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, e non si ancora il valore di quanto rubato, ma generalmente i danni materiali a porte, finestre e serrature è maggiore di quello del bottino , che il ladro porta via, senza calcolare il danno psicologico e lo shock di chi trova violata la propria casa, una tipologia di obiettivo spesso vulnerabile. i carabinieri sono stati informati e stanno raccogliendo elementi utili per individuare i responsabili.

Controllo del vicinato come strumento di prevenzione

In questi casi, la collaborazione tra residenti può fare la differenza. Il Comune di Ossona, infatti, promuove la partecipazione al gruppo di controllo del vicinato, un progetto che mira a rafforzare la sorveglianza sul territorio e prevenire i reati attraverso la cooperazione tra cittadini e autorità. Per chi desidera aderire o avere più informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale del Comune al seguente link del Comune di Ossona

Sicurezza: il ruolo dei cittadini

Questo nuovo colpo evidenzia quanto sia importante segnalare movimenti sospetti e di adottare misure di sicurezza per proteggere le proprie abitazioni. Infatti i ladri fanno sempre dei sopralluoghi prima di colpire e notarli, e far loro sapere che c’è chi li può notare, serve a far passare loro l’idea di agire. Sistemi di videosorveglianza, allarmi, controlli e presidi, uniti alla rete del controllo di vicinato, aiutano a prevenire quello che, per le forze dell’ordine è il più difficile dei delitti su cui investigare. I ladri infatti usano strategie che li aiutano a restare nell’ombra.

Per le forze dell’ordine è’ difficilissimo coglier i ladri sul fatto e ancora più difficile scoprirli e catturarli dopo il colpo, perchè non c’è mai un collegamento fra le vittime e colpevole. Invece le strategie di prevenzione e l’attenzione di cittadini dall’occhio allenato evitano che il paese resti il facile bersaglio che è stato finora e quando non c’è un bersaglio facile, i ladri vanno altrove.