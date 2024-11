La Stella del Mare 2024: Giada Negro reginetta della bellezza in crociera

Letture: 5.434

La Stella del Mare 2024: Giada Negro eletta la reginetta della bellezza durante una indimenticabile crociera sulla MSC Fantasia

Annunci

Sette giorni in crociera per un concorso speciale

È stata la MSC Fantasia ad ospitare l’edizione 2024 de “La Stella del Mare”, un concorso di bellezza organizzato con dedizione e passione dal patron Filippo Russo, il quale, anche quest’anno, ha saputo regalare un’esperienza indimenticabile a 32 finaliste provenienti da diverse regioni italiane. Lungo una rotta che ha toccato Napoli, Palermo, Tunisia, Barcellona e Marsiglia, le ragazze hanno avuto l’occasione di mostrarsi al pubblico, posando per foto e video, e partecipando a incontri con i fan che le attendevano incuriositi ai porti. Questi momenti non solo hanno celebrato la bellezza, ma hanno anche permesso alle concorrenti di esprimere la loro personalità davanti agli obiettivi e alla folla.

Annunci

Talenti e formazione a bordo della MSC Fantasia

Oltre alle sfilate e agli shooting, il programma del concorso ha riservato anche momenti di crescita artistica e personale, con un’accademia di formazione curata da docenti di alto livello e figure di spicco del mondo dello spettacolo. La showgirl Nathaly Caldonazzo, madrina dell’evento, era presente insieme alla figlia Mia e al giornalista Roberto Aren. La Caldonazzo, oltre a dispensare consigli e a raccontare la sua esperienza, ha avuto l’importante incarico di annunciare e incoronare la vincitrice della competizione. Con la stessa professionalità, l’attore Davide Silvestri ha condiviso con le aspiranti modelle l’importanza dello studio e dell’impegno necessario per emergere nel mondo della recitazione.

Annunci

Filippo Russo, affiancato dal direttore artistico Antonio Fiore e da Jessica Pittari, celebre volto del programma “Uomini e Donne”, ha diretto lo staff attraverso un’attenta selezione e una serie di casting serrati, studiati per conoscere meglio le finaliste e prepararle al gran finale. Durante la crociera, la troupe di Truman TV ha documentato ogni fase del concorso, registrando un reportage che racconta la complessa organizzazione e l’atmosfera coinvolgente di “La Stella del Mare”. Serata finale e la proclamazione della vincitrice L’evento culminante è stata la serata della proclamazione, in un teatro trasformato in un vero e proprio palcoscenico di emozioni.

Familiari, amici e turisti si sono radunati per sostenere le loro favorite, mentre due volti noti, Valentina Cola e Gigi Garetta, hanno condotto la serata con brio e simpatia. La competizione è stata impreziosita dalle performance artistiche delle ragazze, che si sono esibite in canto, recitazione e ballo, raccogliendo consensi e applausi. In particolare, la concorrente numero 8, Martina Ferraro, ha conquistato il pubblico con un’esibizione appassionata nel ballo della taranta.

Annunci

La proclamazione delle tre finaliste

Dopo le performance e le numerose assegnazioni di fasce, è arrivato il momento tanto atteso: la proclamazione delle tre finaliste. Annachiara Caru’, con il numero 31, si è aggiudicata il terzo posto, mentre la seconda posizione è andata alla numero 19, Ilaria Baraviera. Ma è stata la concorrente numero 24, Giada Negro, a conquistare il titolo di “Stella del Mare 2024”. La sua bellezza, accompagnata da grazia e determinazione, le hanno permesso di distinguersi tra le altre, guadagnandosi la corona, la fascia e lo scettro consegnati direttamente da Nathaly Caldonazzo, sotto gli occhi emozionati delle altre concorrenti.

Una notte di festeggiamenti e l’arrivederci alla prossima edizione

Dopo la proclamazione, la serata si è trasformata in una festa in piena regola: tra selfie, interviste e abbracci, le concorrenti e i presenti hanno celebrato l’incoronazione della nuova reginetta della bellezza. L’atmosfera gioiosa ha accompagnato l’intera nave mentre questa faceva rientro verso Genova, segnando la conclusione di un’avventura che rimarrà impressa nei ricordi di chi vi ha partecipato.

Annunci

Filippo Russo, visibilmente soddisfatto, ha già dichiarato di essere al lavoro per la prossima edizione de “La Stella del Mare”, con l’obiettivo di rendere l’edizione 2025 ancora più emozionante e coinvolgente. Un progetto che, a ogni edizione, continua a evolvere e a dimostrare come un concorso di bellezza possa essere un’esperienza di formazione, crescita e spettacolo, regalando momenti di gioia a chi ne è parte e a chi ne assiste da lontano.