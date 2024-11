Ludovica Timossi eletta Miss Donna Comuni Fioriti 2024: Ingria celebra il titolo nazionale

Letture: 2.542

Ludovica Timossi è stata incoronata Miss Donna Comuni Fioriti 2024, portando onore e visibilità al piccolo comune di Ingria e a tutta la comunità del Canavese. Questo titolo rappresenta un importante riconoscimento per la giovane donna, già nota per l’impegno nella valorizzazione del territorio, e per il comune di Ingria, che condivide con orgoglio il successo della sua rappresentante. L’evento si è tenuto sabato mattina durante il congresso di Asproflor, associazione nazionale che promuove i Comuni Fioriti d’Italia e mira a valorizzare i borghi come esempi di eccellenza e bellezza.

Un titolo che celebra le tradizioni e l’identità locale

La giovane Ludovica ha saputo conquistare il pubblico e i giudici grazie alla sua capacità di raccontare con semplicità e passione le tradizioni di Ingria. L’amore per il suo territorio emerge anche nella scelta degli abiti con cui ha sfilato durante la competizione: un abito tradizionale della Val Soana, appartenuto a sua nonna Rita, e un abito ecosostenibile realizzato da sua madre utilizzando fogli di giornale. La sua eleganza e il suo legame con la comunità sono stati il fulcro della sua presentazione, elementi che l’hanno resa un simbolo di rispetto e appartenenza per il suo paese.

La giovane, che nel 2023 aveva già vinto il titolo di Miss Paradisia, si è affermata come una figura di riferimento, non solo per il comune di Ingria ma anche per tutto il Canavese, rappresentando il connubio tra tradizione e innovazione. Ludovica, infatti, non è solo un volto noto per le sue partecipazioni ai concorsi di bellezza, ma è anche una studentessa e una lavoratrice impegnata, che investe tempo ed energie nelle sue passioni, prime fra tutte la promozione del suo territorio.

L’importanza dei Comuni Fioriti: un evento per la sostenibilità

La manifestazione di Miss Donna Comuni Fioriti si è inserita all’interno del meeting nazionale di Asproflor, l’associazione che da decenni premia le realtà locali che promuovono la sostenibilità ambientale e migliorano la qualità della vita dei loro abitanti. L’evento è stato anche un’opportunità per valorizzare il progetto “Comuni Fioriti”, che incoraggia le amministrazioni a preservare e arricchire il verde pubblico, promuovendo al contempo il turismo sostenibile.

La partecipazione di Ludovica ha offerto a Ingria una vetrina speciale, permettendo al borgo di mostrare le sue bellezze naturali e culturali, ma anche i progetti innovativi in ambito sostenibile. L’impegno di Asproflor nel certificare i Comuni Fioriti si traduce in un vero e proprio marchio di qualità per i piccoli centri come Ingria, che puntano alla valorizzazione delle tradizioni e delle bellezze locali.

I progetti di Ingria per il futuro

Il meeting Asproflor ha visto la presenza anche del consigliere Andrea Cane, che ha colto l’occasione per raccontare i progetti che Ingria sta portando avanti per migliorare il proprio territorio, garantendo uno sviluppo sostenibile. Tra questi, spiccano le centraline idroelettriche, già attive per fornire energia pulita, e la serie di murales e progetti artistici sotto l’iniziativa “Le case raccontano”, che puntano a trasformare gli edifici del borgo in racconti visivi delle sue radici culturali. Un altro progetto ambizioso menzionato durante il meeting è l’invaso in Val Soana, un’iniziativa pensata per creare un bacino idrico sostenibile che potrebbe migliorare la gestione delle risorse idriche locali, valorizzando al contempo l’area come meta turistica.

Andrea Cane ha ribadito che l’impegno e la dedizione possono trasformare in realtà i sogni della comunità, in un contesto di rispetto per l’ambiente e di attenzione verso le nuove generazioni. Sinergie e collaborazioni per promuovere il turismo Il sindaco Igor De Santis, presente all’evento, ha sottolineato il valore della collaborazione tra associazioni e Comuni per promuovere un turismo di qualità, sostenibile e incentrato sulle peculiarità territoriali. In qualità di vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città della Patata, De Santis ha partecipato al Salone EIMA di Bologna, dove ha rappresentato le due realtà associative, evidenziando l’importanza di unire le forze per far conoscere le eccellenze locali e ampliare le opportunità di sviluppo per piccole comunità come Ingria.

Il concorso di Miss Donna Comuni Fioriti ha inoltre rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra diversi Comuni che, come Ingria, investono nella tutela dell’ambiente e nella promozione della bellezza dei propri territori. Il successo di Ludovica Timossi è stato accolto con orgoglio non solo dai rappresentanti di Ingria, ma anche dagli altri Comuni presenti, che vedono nella giovane Miss un esempio positivo di impegno, talento e amore per le tradizioni.

Un’esperienza indimenticabile per Ludovica

Per Ludovica Timossi, vincere il titolo di Miss Donna Comuni Fioriti è stato non solo un traguardo personale, ma anche un’occasione per rappresentare un territorio a cui è profondamente legata. Nei due giorni del concorso ha avuto modo di conoscere rappresentanti e partecipanti da tutta Italia, condividendo idee e progetti legati alla sostenibilità e alla cultura. Ora, come Miss Donna Comuni Fioriti 2024, Ludovica porterà il nome di Ingria in diversi eventi nazionali e internazionali, tra cui anche Miss Francia.

Il suo percorso continuerà a riflettere l’amore per il suo paese e l’impegno nel far conoscere le ricchezze del Canavese, dimostrando come anche un piccolo borgo possa emergere nel panorama nazionale grazie all’entusiasmo e alla dedizione di giovani come lei. Il titolo vinto da Ludovica Timossi non è solo un riconoscimento alla sua bellezza e al suo talento, ma anche alla comunità di Ingria, che, con l’aiuto di figure di riferimento come il sindaco De Santis e il consigliere Cane, lavora per preservare le proprie tradizioni e valorizzare un territorio unico nel suo genere.