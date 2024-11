Rho, Fiera Milano: arrestati 2 ladri durante l’EICMA

Letture: 2.552

Alcuni poliziotti della squadra mobile della Polizia di Stato di Milano ha arrestato, la scorsa settimana ,due algerini di 51 e 37 anni, accusati di furto aggravato in concorso, alla Fiera Milano di Rho, durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo (EICMA). Gli agenti della Squadra Mobile di Milano erano impegnati in una serie di controlli speciali alla Fiera, mirati a prevenire reati predatori, vista l’affluenza dell’evento EICMA.

La vittima è malese

Durante uno di questi controlli, giovedì scorso intorno alle 13.30, i poliziotti hanno notato i due uomini muoversi con fare sospetto vicino alla zona ristorazione della fiera, che prestavano particolare attenzione ai visitatori. Mentre uno dei due, il 51enne, stazionava in posizione strategica come “palo”, il 37enne ha approfittato della distrazione di alcuni turisti asiatici, seduti ai tavoli dell’area relax, per avvicinarsi. Con movimenti rapidi, ha aperto lo zaino di un cittadino malese e sottratto una busta contenente 650 euro in contanti, che ha poi nascosto nel proprio giaccone. Dopo alcuni cenni al complice, i due hanno tentato di allontanarsi.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando i due algerini mentre erano ancora in possesso della refurtiva. La somma è stata quindi restituita alla vittima, mentre i due uomini sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza della Questura. Durante le verifiche, è emerso che il 51enne aveva già precedenti specifici e che era stato arrestato nella stessa Fiera di Rho nel 2008, per un furto simile, in occasione del Salone del Mobile.

