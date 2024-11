Parabiago, una raccolta di generi alimentariIl Tetto Fraterno: 16-17 novembre

Letture: 3.273

C’è una bella iniziativa a San Lorenzo di Parabiago. Si tratta di una raccolta di generi alimentari per “Il Tetto Fraterno”, la casa famiglia dell’opera di don Guanella, che si trova a Erba. Domenica sarà presente anche il rettore della casa, don Bassano Pirovano. Approfittiamo anche per ricordare gli orari delle Messe, che terrano sabato 16 novembre alle 18.00 e domenica alle 8 e alle 10.30.

La raccolta riguarda generi alimentari e articoli di uso quotidiano e saranno destinati alla casa di prima accoglienza “Il Tetto Fraterno”. L’iniziativa mira a sostenere questa comunità terapeutica residenziale, un luogo di prima accoglienza per persone in difficoltà, gestita da Don Bassano Pirovano e facente parte delle opere di Don Guanella.

Cosa donare

L’invito è di donare prodotti a lunga conservazione e articoli essenziali per il sostentamento della comunità. Nello specifico, gli organizzatori hanno indicato generi alimentari a lunga conservazione come pasta, riso, olio, latte, caffè, zucchero, biscotti e scatolame, prodotti per l’igiene personale come dentifrici, spazzolini, sapone da barba e lamette, articoli di uso quotidiano, tra cui tovaglioli, bicchieri di plastica, sapone per i piatti e tovaglioli di carta.

Dove lasciare le donazioni

Le donazioni possono essere lasciate presso la chiesa di San Lorenzo, nella zona dedicata alla “Culla della Solidarietà”, un punto di raccolta allestito appositamente per l’occasione. Ogni piccolo contributo sarà un sostegno concreto per la struttura “Il Tetto Fraterno”, che opera ad Erba (Como) e accoglie persone con problematiche di dipendenza, e offrendo loro assistenza residenziale e supporto terapeutico, in collaborazione con i servizi sanitari accreditati dall’ASL.

La casa famiglia “Il Tetto Fraterno” è in Via M. d’Oggiono 2 a Erba, e rappresenta un luogo di speranza e di recupero per molti. La struttura opera come comunità terapeutica residenziale e accoglie principalmente persone con problemi di tossicodipendenza, supportandole nel loro percorso di riabilitazione. Questo centro è un pilastro della rete di supporto sociale locale, un luogo dove la solidarietà si trasforma in azioni concrete, volte a ricostruire le vite di chi ha bisogno di una seconda possibilità.

Per maggiori informazioni o per contribuire con ulteriori donazioni, è possibile contattare la struttura via mail all’indirizzo tettofraterno@tiscalinet.it o visitare il sito pegacity.it/informa. Grazie alla generosità di chi parteciperà a questa raccolta, “Il Tetto Fraterno” potrà continuare a offrire il proprio supporto, un aiuto che va oltre il semplice sostegno materiale, per abbracciare una missione di recupero e inclusione sociale.