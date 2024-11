Parabiago. Uno straniero trovato morto in piazza della Vittoria. Aveva 46 anni

Letture: 5.445

Questa mattina alle 7.43 una chiamata al 112 ha segnalato una persona che stava male in piazza della Vittoria , a Parabiago. La centrale operativa ha inviato un’ambulanza di Soccorso Rho e un’auto medica e allertato la polizia locale di Parabiago. L’uomo si trovava steso a terra ai piedi di una panchina all’interno dei giardinetti , dove c’è l’acquedotto, giaceva proprio ai piedi della bandiera d’Italia.

Giunta la segnalazione al 112, i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Parabiago, raggiunti entro pochi minuti dai soccorritori. Una volta sul posto, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare che l’uomo di 46 anni, uno straniero, era già morto. Non abbiamo molte altre informazioni, al momento. Il corpo del poveretto, su ordine del magistrato di turno, è stato trasportato nell’obitorio del vicino ospedale, dove sarà esaminato per stabilire le cause della morte.

A prima vista, sul posto, non sembrano esserci elementi che possano far pensare ad una morte violenta. Forse l’uomo è morto per un malore oppure a causa al freddo, che ieri notte era particolarmente intenso. Le cause della morte però non sono ancora state stabilite e saranno rese note probabilmente a fine giornata.

