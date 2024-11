Ossona e il Raid notturno del ladro in tuta bianca

Letture: 5.237

Nella notte tra venerdì e sabato, precisamente tra la 1 e la 1.30 del mattino, si sono verificati una serie di furti e di danneggiamenti a Ossona, un uomo, probabilmente da solo ha iniziato percorrendo la via padre Giuliani. Inizialmente ha colpito negozio di agraria di in via Padre Giuliani, già preso di mira molte volte dai ladri e i cui proprietari non lasciano mai nulla di valore all’interno. Questa è infatti la settima volta che i ladri colpiscono l’attività.

Anche questa volta, i malviventi hanno scardinato la porta d’ingresso per poi fuggire a mani vuote, lasciando solo danni dietro di sé. Dopo il colpo fallito, il ladro – sembra fosse un individuo solitario ha continuato la sua incursione verso via Petrarca. Nella zona di via Boccaccio si è introdotto in un giardino privato e ha sottratto una bicicletta, una mountain bike rossa e blu, immortalata nella foto dell’impianto di video sorveglianza. L’uomo indossava una tuta da ginnastica bianca con cappuccio per celare il volto.

Il raid è proseguito con il tentativo di scassinare il cancello di un’abitazione, in via Petrarca 18, ha distrutto la scatoletta elettrica per aprirlo e accedere a due box auto. Tuttavia, anche in questa occasione il ladro non ha trovato nulla di valore. Sempre nella stessa zona ha fracassato i vetri di alcune auto, sempre alla ricerca di monetine, o altr ecose di valore che ovviamente nessuno alscia in auto, nè di notte nè di giorno.

Non si sa se poise ne è andato da Ossona oppure se il suo raid dal magro bottino si è concluso con il rientro nel suo appartamento, ma sappiamo che si è lasciato però alle spalle danni significativi e molta amarezza tra i residenti colpiti.