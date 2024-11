Milano. La giornata dedicata alle Forze Armate

Letture: 1.434

Questa mattina, Istituzioni militari e civili hanno partecipato alla cerimonia organizzata per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate con una serie di cerimonie nel cuore della città. La mattinata si è aperta in largo dei Caduti milanesi per la Patria, dove è avvenuta la solenne deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti, un gesto di riconoscimento e rispetto verso chi ha sacrificato la propria vita per la nazione. Dopo la deposizione delle corone, l’attenzione si è spostata verso Piazza del Duomo, simbolo di Milano, per la cerimonia dell’alza bandiera. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, civili e militari, che hanno reso omaggio alla bandiera italiana, celebrando i valori di unità e impegno collettivo

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, e il sindaco Giuseppe Sala, accompagnati dal Comandante Interregionale dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta. Tra i presenti, diverse figure istituzionali e rappresentanti delle Forze Armate hanno partecipato per sottolineare l’importanza di questa giornata, simbolo di coesione e patriottismo.

