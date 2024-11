Milano, 21enne accoltellato in Bonola

Letture: 2.113

A Bonola, in via Ugo Betti, all’altezza del numero civico 161 questa mattina un 21enne albanese è stato accoltellato più volte all’addome. E’ successo poco prima delle 5:20. Infatti la chiamata con la richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa del 112 alle 5:22. Gli operatori hanno inviato sul posto le volanti della questura di Milano, un’auto medica dell’AAT di Milano e un’ambulanza della Croce Verde di Milano.

Annunci

La situazione è apparsa grave sin dai primi momenti. I soccorritori hanno appurato che il giovane era stato colpito con una lama piuttosto lunga almeno due volte, ed era in gravi condizioni, anche se ancora cosciente. Dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Anche all’arrivo nell’aggiornamento del triage ospedaliero, le sue condizioni sono state giudicate critiche, ma fortunatamente non è al momento in pericolo di vita.

Annunci

Sul posto gli agenti delle volanti della polizia di stato che hanno immediatamente iniziato le indagini sull’aggressione con le attività di routine, come la ricerca delle immagini dei numerosi impianti di videosorveglianza presenti in zona Bonola e l’ascolto di possibili testimoni del fatto. La vittima sarà ascoltata quando sarà in grado di parlare. Le prime ricostruzioni indicano che il ragazzo non è stato derubato, suggerendo che il ferimento sia il risultato di una lite o di un attacco per altri motivi. Le indagini quindi proseguono alla ricerca di indizi e testimonianze utili.

Annunci