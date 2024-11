Controlli a Cornaredo: sequestrati 110.000 euro in un bar

Letture: 2

Lo scorso 30 ottobre, a Cornaredo, durante un controllo congiunto tra i Carabinieri della stazione locale e la Polizia Locale in 3 bar di piazza Libertà, hanno trovato una sorpresa. Durante l’ispezione di tipo amministrativa, in uno dei bar controllati, all’interno di due casseforti, c’erano 110mila euro ini contanti e suddivise in pilette di banconote di vario taglio. Non potendo essere, verosimilmente e come somma, l’incasso della giornata, i carabinieri hanno iniziato a fare domande e, iniziando, hanno ritenuto che, almeno parzialmente ì, il denaro non fosse collegato alle normali attività commerciali del bar, così è stata sottoposto a sequestro preventivo. Sono state avviate altre indagini per chiarire la provenienza del denaro e verificare eventuali illeciti finanziari.

Ampliamenti abusivi e nessuna licenza

Se i carabinieri si sono occupati principalmente del ritrovamento del denaro in contanti, che potrebbe essere di rilevanza penale, la Polizia Locale ha completato i controlli amministrativi. Ha riscontrato diverse irregolarità in uno dei bar ispezionati. Tra queste, la difformità rispetto alle planimetrie catastali, che saranno segnalate all’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) per le verifiche necessarie.

Per questo bar, la polizia locale ha scoperto anche l’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande. Un’assenza piuttosto vitale per un locale aperto al pubblico come bar. Ovviamente si tratta di una violazione che comporterà anche l’avvio delle procedure per la chiusura del locale. Fra altre violazioni gli agenti della Polizia Locale hanno inoltre rilevato infrazioni legate all’esposizione della cartellonistica pubblicitaria, per cui sono state elevate sanzioni amministrative di circa 4000 euro.

