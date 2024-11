Cascina Pagana di Rescalda. L’ “Andada dei rustici”, uno spettacolo medievale per Ognissanti

Letture: 2

“Andada dei Rustici”: la giullarata d’ottobre” è lo spettacolo medievale organizzato dall’associazione Alleanza Casa Rescalda che si è tenuto ieri, giovedì 31 ottobre e notte di Ognissanti, dalle 18.45 all’interno del complesso storico, tra il sagrato e la sagrestia della Chiesa di San Giuseppe e il cortile della Cascina Pagana, a Rescalda, frazione di Rescaldina, in provincia di Milano. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico interessato e affascinato, in un’atmosfera che ha saputo trasportare gli spettatori indietro nel tempo, alla vita dei contadini medievali.

Cascina Pagana: una location ricca di storia

La scelta della location non è stata casuale: la Chiesa di San Giuseppe e la Cascina Pagana, parti di un complesso medievale dalle radici antichissime, hanno dato un tocco autentico alla rappresentazione. La chiesa, che risale almeno al 1500, è costruita su un terreno che, secondo fonti locali, fu in passato un monastero, sorto a sua volta sul terreno di un luogo sacro ai Celti, noto come Nementhon, un bosco sacro, in cui i druidi celebravano i loro riti di passaggio delle stagioni. Ciò che rimane delle antiche vestigia della piccola chiesa di mattoni e sassi, tipica dell’ architettura antica lombarda, che contribuiva a creare un’atmosfera suggestiva e intrisa di mistero.

Una rappresentazione tragicomica

“Andada dei Rustici” è una rappresentazione teatrale tragicomica, portata in scena da un gruppo di attori di talento, tra cui Alessandra Stabile, Beatrice Mugnaini, Cristina Negrisolo, Cinzia Boiocchi, Daniela Berettini, Gaia Carpi, Lorenzo Mugnaini, Marina Leo, Michela Paganini, Roberta Paglia e Paolo Raimondi, che hanno saputo dare vita a personaggi della tradizione rendendoli vivi e reali. Lo spettacolo ha offerto una finestra sulla dura realtà della vita contadina del Medioevo, con dialoghi in lingua originale tradotti in diretta per permettere al pubblico di coglierne ogni sfumatura. Il testo stesso conteneva ironia e riflessioni sociali, creando un legame tra passato e presente.

Alleanza Casa Rescalda

All’evento era presente come spettatore anche il sindaco di Rescaldina, Gilles Andrè Ielo, che ha espresso, con la sua presenza, apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di valorizzare la Cascina Pagana non solo come patrimonio storico ma anche come centro di attività culturali. L’intento dell’Alleanza Casa Rescalda di ridare lustro e visibilità a questa parte storica del paese è stato evidente e riconosciuto dai partecipanti. L’evento si è concluso con applausi calorosi, cioccolata calda, e castagne rostì, che hanno aumentato la forte sensazione di comunità, confermando l’importanza di simili iniziative per mantenere viva la cultura e le tradizioni locali.