Calogero Turturici è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Milano

Cambio al vertice per i Vigili del Fuoco di Milano. Il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco è l’ingegner Calogero Turturici, che succede all’ingegner Nicola Micele, a sua volta nominato alla guida della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna. Lo scorso 30 settembre, l’ingegner Calogero Turturici ha assunto l’incarico di comandante provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di Milano e ieri si è presentato ai giornalisti milanesi nella sala crisi della caserma di via Messina.



Nato ad Agrigento il 15 novembre 1964, Turturici vanta una carriera ricca di esperienza e incarichi di rilievo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non solo. Una carriera costruita tra Marina Militare e comandi provinciali. Dopo la laurea in ingegneria elettronica, Turturici si è arruolato come ufficiale nella Marina Militare, presso la base di Messina. Nel 1995 ha intrapreso il percorso nei Vigili del Fuoco come funzionario tecnico, prestando servizio nei comandi di Asti e Agrigento e collaborando con l’ufficio del Commissario Straordinario per l’emergenza idrica in Sicilia. Dal 2005 al 2011 ha ricoperto il ruolo di vice comandante ad Asti, per poi diventare comandante provinciale a Biella nel 2011.

Dopo l’esperienza a Biella, Turturici è tornato a dirigere Asti e Novara. Nel 2019, la promozione a dirigente superiore ha segnato un ulteriore passo avanti: il comando provinciale di Bergamo e la gestione della colonna mobile regionale della Direzione Lombardia hanno arricchito il suo bagaglio professionale. Ha inoltre servito come vice direttore della Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali, una posizione chiave per la logistica del Corpo.

Nel 2022, Turturici è stato nominato comandante provinciale di Bologna, dove ha coordinato le operazioni di soccorso durante le dure alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna negli ultimi due anni. Ha la qualifica di Disaster manager, un titolo che riconosce le competenze per affrontare eventi catastrofici a partire dalla previsione fino al loro verificarsi. Le specializzazioni di Turturici includono la difesa nucleare, biologica e chimica. e ha pubblicato diversi testi sull’elettronica applicata alla prevenzione degli incendi e sugli impianti elettrici in aree a rischio di esplosione. Inoltre, fa parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, un organismo che dedica il suo tempo ad studiare scenari e tipologie di incendi per prevenire le possibilità che si verifichino.

