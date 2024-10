Rozzano. Maxi incendio a Milano Fiori. 22 auto elettriche Enjoy e un furgone distrutti

Letture: 2.589

Questa notte, a Rozzano, intorno alle 3:30, un vasto incendio ha distrutto 23 mezzi elettrici enjoy. Le auto elettriche destinate al noleggio erano in un’area di sosta nel comprensorio di Milano Fiori, in strada 9, nel parcheggio è gestito dal gruppo Enlive spa. Le fiamme hanno coinvolto un totale di 23 veicoli, tra cui un furgone, della Enjoy. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco, composte da circa una ventina di uomini, sono intervenute tempestivamente, lavorando senza sosta per circoscrivere e domare l’incendio, che ha richiesto oltre quattro ore di intenso impegno.

Un incendio difficilissimo da spegnere. Partite le indagini del Nia

Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della tenenza di Rozzano che si sono occupati della Sicurezza della zona mentre i Vigili del fuoco erano al lavoro nel mezzo delle fiamme. Delle indagini tecniche sulla causa, per ora sconosciuta, delle fiamme si occuperanno i Vigili del fuoco, che hanno appena attivato il Nia, il nucleo investigativo antincendio, formato da specialisti che stabiliranno anche se si è trattato di un incendio di tipo doloso. Mentre si attende l’esito dei rilievi tecnici, l’area è stata posta sotto controllo per garantire la sicurezza degli utenti e della struttura.

Infatti, come chiarito dai Vigili del fuoco, l’incendio di batterie elettriche delle auto è fra i più difficili da spegnere, tende a riaccendersi a causa dei gas caldi che emanano, ed esordiscono con improvvise vampate di fiamme laterali, estremamente pericolose. Nonostante l’origine elettrica delle fiamme è un incendio in cui è necessario usare molta acqua, per raffreddare.

