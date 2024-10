Lambrate. Droga a chili, cioccolato e biscotti allucinogeni. La Polizia arresta un imprenditore del narcotraffico

Letture: 3.258

Un Blitz della polizia in via Plezzo, a Lambrate, ha portato all’ arresto di un “grossista” delle droghe sintetiche, che era diventato il punto di riferimento della “Milano da sballo”. Un 30enne italiano, con un curriculum da pregiudicato, è finito quindi in manette dopo che la Polizia di Stato gli ha scovato in casa un vero e proprio bazar della droga. Tra chili di stupefacenti, barrette al cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni, i poliziotti hanno trovato di tutto.

L’indagine parte da un piccolo arresto: il filone porta al “grossista”

A dicembre scorso, gli agenti del Commissariato Comasina avevano pizzicato un tipo che smerciava ecstasy. Nulla di nuovo per chi conosce la zona, ma i poliziotti hanno voluto andare fino in fondo e scoprire chi fosse il “fornitore”. Una serie di accertamenti, un’indagine paziente, ed eccolo lì: il grosso della merce era nelle mani di un “professionista”. Il colpo grosso è scattato nei giorni scorsi, quando la Polizia ha deciso di fare irruzione in via Plezzo.

Il bottino:

Un assortimento che fa concorrenza ad Amazon. Dentro l’appartamento del pusher c’era una specie di bazar delle droghe sintetiche. Ecco cosa è saltato fuori:

4 kg di pasticche di ecstasy, pronte a diventare un’infinità di notti bianche,

1 kg e 135 grammi di ketamina, per gli sballi più tecno

777 grammi di MDMA, per chi vuole un’esperienza psichedelica,

23,5 grammi di anfetamine, irrinunciabili

18,42 grammi di cocaina, immancabili,

109 grammi di marijuana, per i boomer

200 grammi di hashish, per chi preferisce la “vecchia scuola”,

9mila pasticche di ecstasy del tipo “blu punisher”, considerate tra le più potenti al mondo,

Il meglio del “menu esotico”:

134 grammi di oppio,

85 grammi di funghi allucinogeni tritati,

8,66 grammi di cocaina rosa

65 francobolli di LSD.

Per i più golosi

Barrette al cioccolato e biscotti arricchiti con funghi allucinogeni, già belli impacchettati e pronti per il consumo. Perfino gli stampi per produrre cioccolata psicotropa erano sul posto, segno che l’arrestato ci metteva anche un tocco di artigianalità.

Gli attrezzi del mestiere

30.480 euro in contanti (per chi avesse dubbi su quanto renda il settore),

bilancini di precisione, stampi e tutto il necessario per impacchettare la merce

Una produzione di tutto rispetto, che ha portato il 30enne dritto alla casa circondariale di San Vittore. Ora attende la convalida del gip, che con ogni probabilità confermerà le accuse. Gli sarà difficile, infatti, sostenere che si trattava di scorte per il consumo personale.