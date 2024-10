Allarme truffe. Fortunato Cerlino: ecco come difendersi dalle false piattaforme per il trading online

Letture: 2.564

Cresce il falso trading online. I cybercriminali sfruttano la rete per manipolare le vittime. L’attore Fortunato Cerlino in un video, testimonial della campagna della polizia postale, spiega come fanno e quali strategie usano i truffatori per appropriarsi del denaro delle loro vittime. Le truffe legate al falso trading online, un inganno che svuota i risparmi di migliaia di italiani, si stanno moltiplicando in Italia, con numeri che fanno tremare.

Annunci

Sempre più utenti cadono vittima di promesse di facili guadagni, allettati da finte piattaforme di investimento che promettono rendimenti stratosferici. La Polizia Postale lancia un campanello d’allarme: nel 2023 sono state registrate oltre 3.400 denunce per questa tipologia di frode, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente, per un danno complessivo di oltre 111 milioni di euro.

Annunci

Le tattiche dei cybercriminali: come si sviluppa il falso trading

Queste truffe sono costruite ad arte. I cybercriminali studiano e usano tecniche di marketing avanzato per ingannare le loro vittime: banner pubblicitari, video falsificati, e persino falsi loghi di aziende e banche note sono utilizzati per rendere le offerte di investimento online più credibili. Con il supporto di software di intelligenza artificiale, gli autori delle truffe riproducono in video le voci e l’aspetto di figure di spicco, come amministratori delegati o celebrità, creando un’illusione estremamente realistica.

Annunci

L’inganno inizia spesso con un contatto tramite social media, telefono o app di incontri, dove il truffatore, spacciandosi per un esperto di finanza, instaura una conversazione amichevole con la vittima. Dopo aver conquistato la sua fiducia, propone un primo investimento di una cifra modesta, così da non destare sospetti. La vittima, allettata dai “guadagni” iniziali, spesso fittizi, è quindi incoraggiata a investire cifre sempre più alte. Ma la fase finale della truffa è quella più crudele: i cybercriminali chiedono alla vittima un ulteriore pagamento, definito “costo di sblocco”, per poter recuperare i propri fondi. A quel punto, però, il denaro è già irrecuperabile.

Difendersi dalle truffe: consigli della Polizia Postale

Per evitare di cadere nella trappola del falso trading online, la Polizia Postale raccomanda alcune semplici regole:

1. Diffida dai guadagni fuori mercato – Se qualcuno promette rendimenti spropositati, è probabile che sia un inganno.

2. Non condividere informazioni sensibili – Non rivelare mai i tuoi dati personali o bancari a persone che si presentano come esperti finanziari online.

3. Verifica sempre la fonte – Controlla l’attendibilità di chi propone investimenti, ad esempio, sui siti di Consob e Banca d’Italia.

4. Usa solo piattaforme ufficiali – Evita di accedere a presunte piattaforme di investimento tramite link pubblicitari o email non richieste.

5. Attenzione ai “costi di sblocco” – Questa è una delle tattiche più comuni usate dai truffatori per estorcere denaro supplementare che non verrà mai restituito.

Denuncia subito per aumentare le possibilità di recupero dei fondi

Chi si riconosce in questo tipo di truffa è invitato a denunciare immediatamente il fatto alla Polizia Postale. La tempestività può rivelarsi cruciale per rintracciare i responsabili e tentare di recuperare i fondi persi. Per segnalazioni e ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della Polizia Postale.

Annunci

Fortunato Cerlino è il testimonial della campagna della polizia postale

Fortunato Cerlino, per la polizia postale

A dare il volto a questa campagna contro le truffe online è Fortunato Cerlino, attore noto al grande pubblico, che invita tutti a riflettere sull’importanza di proteggere i propri risparmi. Il messaggio è chiaro: nel mondo del web non è tutto oro quello che luccica, e la consapevolezza è la miglior arma contro i cybercriminali e Imparare a difendersi e a diffidare, insegna a non diventare vittima.