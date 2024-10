Spaccio a Legnano. Un arresto alle prime luci del mattino

Letture: 2.046

Ieri, all’alba, a Legnano, la Polizia di Stato ha fermato un 26enne italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Il giovane è stato sorpreso con circa 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione w altri strumenti indispensabili per il confezionamento della droga, all’interno della propria abitazione.

La perquisizione è scattata al termine di alcune indagini, che comprendevano delle attività volte a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti nel legnanese. I poliziotti hanno deciso di effettuare la perquisizione nell’abitazione del sospettato, dove hanno rinvenuto la marijuana, ben nascosta all’interno di un armadio. La droga è stata sequestrata come prova dell’attività di spaccio.

L’importanza del telefono

Oltre alla droga, gli agenti hanno analizzato il telefono del giovane, trovando una serie di messaggi che evidenziano contatti con potenziali acquirenti in cerca di marijuana. Queste conversazioni hanno fornito ulteriori prove della sua attività illecita, rendendo difficile per il sospettato giustificare il possesso del materiale sequestrato. I telefono sarà oggetto probabilmente di altre indagini. Dopo l’arresto, il 26enne è stato portato in caserma, e la Procura ha deciso di procedere con il processo per direttissima. Questo procedimento rapido permetterà di definire le responsabilità del giovane, di decidere quale sarà la sua pena e come dovrà scontarla in tempi brevi.

