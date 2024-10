Via Primaticcio, ragazzi rapinati al parco: rubati monopattini e cappellino”

Letture: 2.590

La scorsa domenica mattina, in via Primaticcio,un gruppo di quattro ragazzi è stato vittima di un’aggressione a scopo di rapina da parte di alcuni giovani di origine nordafricana nel quartiere Lorenteggio. L’incidente si è verificato intorno al campo da basket del parco, dove i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si erano riuniti per trascorrere una tranquilla mattinata.

La rapina

Le vittime dell’aggressione sono due ragazzi di 18 anni, entrambi milanesi, e due minorenni di origine filippina, rispettivamente di 14 e 16 anni. Mentre i giovani si trovavano al parco, sono stati avvicinati dal gruppo di nordafricani, che li ha minacciati per impossessarsi di alcuni loro oggetti personali.



Gli aggressori hanno sottratto due monopattini elettrici appartenenti ai ragazzi italiani e un cappellino del quattordicenne di origine filippina, il più giovane del gruppo.

L’Intervento della polizia

La volante del commissariato Lorenteggio è intervenuta in seguito alla segnalazione al Nue 112, ma gli aggressori si erano già allontanati dal luogo della rapina, facendo perdere le proprie tracce. La polizia ha avviato le indagini e sta lavorando per identificare i responsabili.

I poliziotti del commissariato Lorenteggio stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare i rapinatori.