A Saronno, cadavere per strada. Gli hanno sparato

Un uomo è stato trovato morto a Saronno poco dopo le 21 di ieri sera, 27 ottobre, in via Varese, nel pieno centro della cittadina. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita da alcuni proiettili. la sua identità non è ancora stata resa nota cosí come le circostanze che hanno portato al delitto.

I Carabinieri della compagnia di Saronno, competenti per zona, stanno conducendo le indagini, analizzando i video delle telecamere di sorveglianza della zona ed eseguendo tutte le operazioni investigative necessarie a trovare indizi utili a ricostruire i dettagli dell’accaduto.

