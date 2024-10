Milano, notte di paura al parco della Martesana, zona Turro: 22enne ferito durante una rapina

Letture: 1.722

Una violenta aggressione ha segnato la notte tra domenica e lunedì in via Stamira d’Ancona, a due passi dal Parco della Martesana, nel quartiere Turro, a Milano. Poco prima dell’1:30, una chiamata alla centrale operativa del NUE 112 ha chiesto aiuto per un uomo che perdeva copiosamente sangue, e che potrebbe essere stato vittima di una rapina finita male. Il giovane, un 22enne, è stato ferito al collo.

I soccorsi

Alla chiamata d’emergenza ha risposto un’auto medica dell’AAT di Milano, insieme a un’ambulanza di base della SOSO di Milano, entrambe inviate in codice rosso. I soccorritori sono giunti sul posto rapidamente, hanno medicato e assistito il giovane, ma fortunatamente hanno poi declassato il codice a giallo, e lo hanno portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda, dove l’arrivo è stato registrato alle 2:13.

I Carabinieri

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Milano, ora impegnati a chiarire le circostanze dell’accaduto. Gli inquirenti hanno avviato la raccolta di filmati dalle telecamere di sorveglianza dell’area e stanno raccogliendo le testimonianze del giovane ferito e di altri possibili testimoni, per delineare il profilo del responsabile.

