Corvetto. L’uomo ferito al torace in via Pomposa è in codice rosso

Letture: 2.342

A Milano, in via Pomposa, zona Corvetto, poco dopo le 2 di notte, un uomo di 33 anni è stato accoltellato al torace. Non si conoscono ancora le circostanza in cui è successo, se durante una rapina una lite, una rissa o qualche altro fatto. Le condizioni del ferito hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno inizialmente trattato il caso come codice giallo. significa che l’uomo era cosciente.

Annunci

La centrale operativa ha ricevuto la chiamata d’emergenza alle 2:07 e ha inviato sul posto un’ambulanza base della Croce Bianca Milano. Dopo i primi momenti, però i soccorritori si sono resi conto che la gravità della ferita era maggiore di quel che si pensava e hanno velocemente trasportato l’uomo al Policlinico in codice rosso.

Annunci

Insieme all’ambulanza sul posto sono giunte diverse volanti della polizia di Stato, inviate dalla Questura di Milano, per riportare la calma. si tratta del Corvetto, una zona in cui qualunque fatto è un pericolo e in cui è sempre meglio fare interventi in forze. Gli agenti hanno iniziato subito le indagini e stanno raccogliendo elementi per identificare il responsabile dell’attacco e stabilire le circostanze dell’aggressione.

Annunci