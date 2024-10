Parabiago. Avvistato un corpo nell’Olona

Letture: 2.004

Questa mattina, intorno alle 8, il corpo di una persona è stato avvistato nel fiume Olona, nel tratto che si trova nel comune di Parabiago. I vigili del fuoco di Legnano e il personale della squadra Saf del comando provinciale di Milano sono intervenuti sul posto per il recupero.

Al momento, non è ancora possibile stabilire se il corpo appartenga a una donna o a un uomo. Le autorità sono particolarmente preoccupate per il caso di una donna di 62 anni, residente a Casano Magnago, che risulta scomparsa da sabato 26 ottobre. La donna, infatti, è stata vista per l’ultima volta alle 5 del mattino di quel giorno. Soffriva di depressione.

Poi la sua auto è stata ritrovata ieri sulle rive del fiume Olona a Fagnano, suscitando timori che il corpo avvistato possa appartenere a lei. Le ricerche sono in corso e si concentrano partendo dall’ultimo punto in cui la donna è stata certamente vista: via Colombo a Fagnano Olona. Le autorità continuano a seguire gli sviluppi della situazione e invitiamo la comunità a rimanere informata per ulteriori aggiornamenti.

