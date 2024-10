Legnano. Aggredisce i commessi durante un tentativo di furto. Arrestato un tunisino

Letture: 1

Sabato sera, intorno alle 18, gli agenti di pattuglia di una volante del Commissariato di Legnano hanno arrestato un 19enne tunisino per tentato furto e rapina impropria. L’episodio è avvenuto all’interno di un negozio in Corso Italia, dove il giovane aveva provato a rubare diversi capi di abbigliamento per valore di circa 50 euro.

Secondo quanto hanno ricostruito i poliziotti, il ragazzo aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio e si era nascosto in un camerino, ma la sua presenza sospetta è stata notata dai commessi. Il ladro, nel tentare la fuga, li ha aggrediti. Ne è nata una colluttazione: il 19enne ha infatti spintonato il primo commesso che aveva provato a fermarlo e poi ha colpito con un pugno l’altro, intervenuto a difendere il collega. Nello stesso momento un poliziotto libero dal servizio che era presente nel negozio per caso è intervenuto chiamando il nue 112 per farsi mandare rinforzi, ed è intervenuto a difesa dei commessi, bloccando il ladro fino all’arrivo dei colleghi del commissariato

Il complice si è dato alla fuga

Nel negozio c’era però un secondo ladro che nessuno aveva ancora notato. Tra le mani aveva un paio di scarpe. Mentre il 19enne veniva bloccato, nel parapiglia causato dallo scontro fisico dei tre con il ladro che era stato sorpreso, il secondo ladro è riuscito a darsela a gambe. Prima di scappare, però, ha abbandonato il paio di scarpe che aveva tentato di rubare. i poliziotti hanno quindi raccolto le denunce e le testimonianze dei commessi, riconsegnando la merce rubata al negozio.



